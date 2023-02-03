Самарская область заключит трехстороннее соглашение с Роспатентом

Документ позволит сформировать инфраструктуру управления правами на интеллектуальную собственность. Фото: Дмитрий Бурлаков

Самарская область наладит совместную работу с Роспонетном. В частности, стороны намерены заключить трехстороннее соглашение, которое позволит сформировать инфраструктуру управления правами на интеллектуальную собственность и создать систему подготовки профильных кадров и развития компетенций в этой сфере. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы региона Дмитрия Азарова и руководителя Роспатента Юрия Зубова.

– Трехстороннее соглашение позволит региону поддерживать и развивать инновационные отрасли через грамотное выстраивание системы управления интеллектуальной собственностью. Отметим, что во всех регионах, с которыми у нас подписаны соглашения, мы наблюдаем рост оборота прав и количества разработок, внедренных в собственное производство, – отметил Юрий Зубов.

Сегодня Самарская область входит в топ-10 регионов РФ по количеству заявок на защиту объектов интеллектуальной собственности. В прошлом году от губернии была подана 2021 заявка. Помимо этого, регион вошел в десятку субъектов РФ по числу заявок на изобретения и полезные модели – 2022 году жители губернии получили 295 патентов. Также выросло количество заявок от коммерческого сектора и IT-компаний. По мнению Юрия Зубова, такой результат говорит о мощном научно-техническом, который хочется поддержать.

– Вопросы интеллектуальной собственности для нашего региона крайне важны. В Самарской области создан НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», который входит в лидирующую группу. Он объединяет 6 субъектов РФ, а вместе университетами-участниками – 16. НОЦ может быть проводником обсуждаемых сегодня идей, организации работы, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ходе встречи также было предложено провести курсы для региональных предприятий, которые позволят им повысить квалификацию области интеллектуальной собственности. Дмитрий Азаров поддержал инициативу.

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