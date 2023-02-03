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НовостиОбщество3 февраля 2023 17:47

В Самаре с 1 февраля 2023 года увеличился материнский капитал

Социальное пособие проиндексировали на 11,9%
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Размер маткапитала на первого ребенка составляет 587 тысяч рублей

Размер маткапитала на первого ребенка составляет 587 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 февраля 2023 года увеличился размер материнского капитала. Выплату проиндексировали на 11,9%. Данную информацию сообщили в Госдуме РФ.

– С начала текущего месяца размер маткапитала на первого ребенка составляет 587 тысяч рублей, на второго – 775,6 тысяч рублей, – информирует Госдума.

Отметим, что материнский капитал, по сути, семейный. То есть получить выплату может и отец – в случае, если мать умерла, была лишена родительских прав, перестала быть усыновителем или единственный усыновитель он.

Напомним, индексация коснулась и других мер социальной поддержки. В частности, было увеличено ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам, а также ежемесячные страховые выплаты.

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