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НовостиОбщество4 февраля 2023 14:07

Власти изымут квартиры у жителей Ленинского района Самары

Земельный участок будет использован для муниципальных нужд
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Проект соглашений с собственниками будет подготовлен в ближайшее время

Проект соглашений с собственниками будет подготовлен в ближайшее время

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары планируют изъять для муниципальных нужд участок в Ленинском районе Самары. Информация отражена в постановлении мэрии.

Согласно документации, площадка расположена в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого. Площадь территории составляет 130 квадратных метров.

Помимо участка, под изъятие также попала жилплощадь. Квартиру №6, расположенную на улице Садовой, 144, тоже изымут для нужд муниципалитета. Ее площадь равна 59 «квадратам».

Перед изъятием с собственниками будут проведены переговоры. Проекты соглашений подготовят в ближайшее время.

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