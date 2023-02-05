В Самаре произошла масштабная драка в ТРК «Эль Рио»

Драку устроили в торговом центре. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители опубликовали кадры массовой драки в социальных сетях 4 февраля 2023 года. Молодые люди несколько минут конфликтовали в зоне фуд-корта ТРК «Эль Рио».

Судя по опубликованным кадрам, несколько человек бросились в «кровавое месиво». Парни с жестокостью избивали оппонентов. Горожане отметили, что после неравной схватки некоторые потерпевшие вставали и вновь бросались в бой. При этом в комментариях пользователи отметили, что на протяжении долгого времени охранники не появились на территории.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России редакции «КП-Самара», по факту данной ситуации проводится проверка. Заявлений от пострадавших не поступало. Обращений в медицинские учреждения не зафиксировано.

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