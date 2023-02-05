В Самаре феминитивы раздражают 6 из 10 женщин

Многих раздражают новые слова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие женщины не используют в речи феминитивы. Их раздражают новые слова.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, феминитивы используют только каждый пятый горожанин, причем большинство делает это с сарказмом. Например, «режиссерка» и «психологиня» вызывают у 65% самарцев только негативные эмоции. Положительно реагируют только 13%. При этом, 20% респондентов все равно на использование слов.

Отмечают, что используют феминитивы только 23% опрошенных, еще 14% - в шутливой форме. Больше всего слова раздражают женщин.

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