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НовостиОбщество5 февраля 2023 8:02

В Самаре феминитивы раздражают 6 из 10 женщин

Горожане негативно относятся к словам
Алена ПРОВКИНА
Многих раздражают новые слова

Многих раздражают новые слова

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие женщины не используют в речи феминитивы. Их раздражают новые слова.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, феминитивы используют только каждый пятый горожанин, причем большинство делает это с сарказмом. Например, «режиссерка» и «психологиня» вызывают у 65% самарцев только негативные эмоции. Положительно реагируют только 13%. При этом, 20% респондентов все равно на использование слов.

Отмечают, что используют феминитивы только 23% опрошенных, еще 14% - в шутливой форме. Больше всего слова раздражают женщин.

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