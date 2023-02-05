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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 9:32

В Самаре загорелся склад с подсолнечным маслом на улице Дальневосточной

К счастью, обошлось без пострадавших
Алена ПРОВКИНА
На складе загорелось подсолнечное масло. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

На складе загорелось подсолнечное масло. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре стало известно о серьезном пожаре на улице Дальневосточной. Вспыхнуло здание склада.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, о происшествии стало известно днем в воскресенье, 5 февраля 2023 года. Специалисты установили, что вспыхнуло подсолнечное масло на территории склада. Оперативные действия пожарных смогли обеспечить безопасность и не позволили распространиться огню на большую площадь. В 11:44 пожар смогли локализовать.

Отмечают, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Для тушения возгорания привлекли 79 человек и 26 единиц техники.

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