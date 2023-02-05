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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 9:56

В Самарской области из-за аварии на М-5 пострадали два водителя

Автолюбителей госпитализировали
Алена ПРОВКИНА
Водителей доставили в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водителей доставили в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызранском районе Самарской области пожилой водитель нарушил правила дорожного движения. Авария произошла на автодороге М-5 «Урал» днем в субботу, 4 февраля 2023 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 72-летний водитель «УАЗ 469Б» хотел сделать разворот, но не убедился в безопасности. Мужчина не уступил дорогу легковому автомобилю «Ford», за рулем которого был 52-летний водитель. В результате неудавшегося маневра, произошло столкновение.

Из-за аварии пострадали два водителя. Их госпитализировали с места происшествия.

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