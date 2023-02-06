В Самарской области выросли зарплаты учителям в 2023 году

Рост был зафиксирован за последние полгода
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние полгода в Самарской области выросли зарплаты учителям. Об этом сообщают специалисты исследовательского центра «Зарплаты.ру».
– Заработная плата учителей в Самаре выросла с 40 тысяч рублей до 50 тысяч рублей рублей в период с июня 2022 года по начало февраля 2023, – рассказали в пресс-службе центра.
Отмечается, что в настоящий момент учителю математики готовы платить 27-32,5 тысяч рублей. В эту сумму входит как преподавание предмета, так и подготовка к экзаменам и классное руководство.
Примерно на том же уровне фиксируется зарплата учителю русского языка. В средней общеобразовательной школе он может получать 27 тысяч рублей, в частной – 50 тысяч рублей. Зарплата учителя физики составляет 26,5 тысяч рублей, учителя начальных классов – 23 тысячи рублей.
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