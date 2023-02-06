Выручка самарского «ОДК-Кузнецов» за 2022 год составила 20,7 млрд рублей

В 2022 году на предприятии ввели в эксплуатацию три крупных промышленных объекта / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Самарское предприятие «ОДК-Кузнецов» подвело итоги работы за 2022-й. Прошедший год стал для него весьма продуктивным. Завод нарастил выручку до 20,7 млрд рублей и выполнил все контрактные обязательства перед ключевыми заказчиками. Кроме того, были введены в эксплуатацию новые крупные промышленные объекты.

— В 2022 году предприятие в установленные сроки выполнило все контрактные обязательства, обеспечив боеготовность стратегической авиации, космические пусковые кампании и внеся вклад в энергобезопасность страны. Успешно и по графику идут работы, направленные на формирование научно-технического задела и создание новых образцов газотурбинных двигателей, — рассказал управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

В минувшем году ракетные двигатели самарского предприятия обеспечили 19 пусков ракет-носителей «Союз-2»: в 17 случаях отработали РД-107А/108А, в двух — НК-33А. Кроме того, в 2022-м было возобновлено серийное производство газотурбинных двигателей НК-14СТ. Были введены в эксплуатацию новые корпуса инструментального производства и сварки, вторая очередь корпуса производства компрессоров газотурбинных двигателей.

Планы на 2023 год — ввод еще пяти крупных объектов. Речь идет о корпусах производства турбин и металлургического производства, испытательном стенде для авиационных двигателей и новом здании ОКБ. Объем инвестиций составит 9,6 млрд рублей.

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