Еще три муниципальные ярмарки планируется открыть в Самаре в 2023 году

Отдельное внимание должны уделять санитарному состоянию и внешнему виду торговых мест. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 6 февраля, на совещании в администрации Самары обсудили работу круглогодичных муниципальных ярмарок. В 2023 году планируется открыть еще три площадки на 100 торговых мест.

На начало 2022 года работало 28 ярмарок с 1240 торговыми местами. На конец 2022 года их количество увеличилось до 43, что составило 1972 торговых места. Всю продукцию проверяли на качество и безопасность в специальной лаборатории, которая также делала ветеринарно-санитарную экспертизу.

— Необходимо продолжить работу и над эстетической составляющей, в договорах это прописано отдельным пунктом. Важное внимание надо уделять санитарному состоянию и внешнему виду торговых мест, — сказала глава города Елена Лапушкина.

По вопросам участия в ярмарке предприниматели и производители сельхозтоваров могут обращаться в МП «Ярмарки Самары» по телефону 8 (846) 332-14-97.

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