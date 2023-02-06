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НовостиОбщество6 февраля 2023 8:13

Самарских школьников обучили правилам безопасного пользования газом

Тематические уроки прошли в школе №161
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ребята сами подготовились к занятиям

Ребята сами подготовились к занятиям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре для учащихся школ регулярно проходят уроки по теме безопасности. Одно из таких занятий прошло в школе №161. Ребята узнали о правилах пользования газовыми приборами.

Школьники узнали о свойствах газа, о том, как определить утечку и следить за оборудованием. Им также сообщили, как следует себя вести в случае обнаружения газа в здании или на улице.

Интересно, что ребята не только посетили уроки, но и сами подготовились к ним. Отметим, что подобные мероприятия проходят в самарских школах на постоянной основе.

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