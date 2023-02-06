Самарских школьников обучили правилам безопасного пользования газом

Ребята сами подготовились к занятиям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре для учащихся школ регулярно проходят уроки по теме безопасности. Одно из таких занятий прошло в школе №161. Ребята узнали о правилах пользования газовыми приборами.

Школьники узнали о свойствах газа, о том, как определить утечку и следить за оборудованием. Им также сообщили, как следует себя вести в случае обнаружения газа в здании или на улице.

Интересно, что ребята не только посетили уроки, но и сами подготовились к ним. Отметим, что подобные мероприятия проходят в самарских школах на постоянной основе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.