Самарских школьников обучили правилам безопасного пользования газом

Ребята сами подготовились к занятиям
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре для учащихся школ регулярно проходят уроки по теме безопасности. Одно из таких занятий прошло в школе №161. Ребята узнали о правилах пользования газовыми приборами.
Школьники узнали о свойствах газа, о том, как определить утечку и следить за оборудованием. Им также сообщили, как следует себя вести в случае обнаружения газа в здании или на улице.
Интересно, что ребята не только посетили уроки, но и сами подготовились к ним. Отметим, что подобные мероприятия проходят в самарских школах на постоянной основе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.