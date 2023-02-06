В Самарской области отремонтируют 17 мостов и путепроводов в 2023 году

На автодороге «Урал» — Исаклы — Шентала в порядок приведут три моста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 17 мостов и путепроводов в Самарской области. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф со ссылкой на минтранс региона.

Пять мостов обновят на трассе Самара — Бугуруслан. На переправе через реку Большой Кинель запланирован ремонт опор и балок пролетного строения. Также там заменят деформационные швы, обновят асфальтобетонное покрытие и установят барьерное ограждение.

Помимо этого, на автодороге «Урал» — Исаклы — Шентала в порядок приведут три моста над реками Суруш, Эриклей и Кондурча. Эта магистраль связана с федеральной трассой М-5 «Урал», а также с Татарстаном.

Улучшение качества дорог поспособствует повышению безопасности, скорости перевозок и снижению смертности в результате ДТП.

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