Лежачих полицейских станет больше в Самаре в 2023 году

Лежачие полицейские могут появиться в 2023 году на улице Ново-Вокзальной Фото: администрация Самары

В Самаре станет больше лежачих полицейских. Искусственные дорожные неровности хотят сделать на нерегулируемых пешеходных переходах — на самих «зебрах» или на подъездах к ним. Благодаря этому автомобилисты будут принудительно снижать скорость и пропускать пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

— В 2023 году такую меру планируется реализовать на улице Ново-Вокзальной в границах улицы Фадеева и Московского шоссе, — отметили в мэрии, добавив, что цель данного мероприятия — снижение аварийности на дорогах.

По данным начальника отделения организации дорожного движения отдела ГИБДД по Самаре Александра Чугунова, всего в Самаре выявлено 38 мест концентрации ДТП. Это участки на дорогах как местного, так и регионального значения. Решения, как сделать их безопаснее, уже есть.

К примеру, планируется организовать посадочные площадки возле трамвайных путей, чтобы люди не ждали транспорт на проезжей части. Также в городе продолжат устанавливать ограждения, чтобы пешеходы не выходили на дорогу в неположенном месте. Еще одна мера — оборудование светофоров дополнительными секциями, которые будут регулировать поворот на перекрестках.

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