Самара попала в конец рейтинга среди городов-миллионников по числу ясных дней в феврале

Самара заняла 14 строчку рейтинга по числу ясных дней в феврале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» выяснили, насколько холодной и ясной бывает погода в феврале в 16 российских городах-миллионниках. За основу они взяли метеонаблюдения за последние 10 лет.

Согласно исследованию, в Самаре средняя температура воздуха в феврале составляет -8,4 градуса. По этому показателю город занимает 8 место в рейтинге. Самым холодным последний месяц зимы оказался в Красноярске (-14,6 градуса), а самым теплым — в Краснодаре (+3,4 градуса).

По количеству ясных дней Самара находится почти в самом низу рейтинга — на 14 месте. Согласно метеонаблюдениям, в феврале жители наблюдают всего около двух ясных дней. К слову, в 2023 году самарцы видели солнце и ясное небо уже более двух раз — погода явно благоволит. Еще реже солнце выходит из-за туч в Уфе и Санкт-Петербурге.

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