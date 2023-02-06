Самара вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха весной в 2023 году

Отдых в Самаре оказался не только интересным, но и недорогим Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В этом году многие туристы отказались от привычных маршрутов. Вместо заграничного отдыха они решили посетить ряд российских городов. Специалисты сервиса Tvil.ru составили топ-10 новых направлений, которые стали популярны у россиян в 2023 году. В их числе оказалась и Самара.

Как сообщает пресс-служба сервиса, областная столица заняла девятую строчку рейтинга. Отмечается, что отдых здесь не только интересный, но и недорогой. Так, средняя стоимость номера за ночь в местных отелях составляет 2008 рублей.

Возглавил рейтинг город Кировск. На втором месте оказался Иркутск, на третьем – Волгоград. Замыкает топ направлений Воронеж.

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