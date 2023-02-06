Старинному зданию на ул. Куйбышева в Самаре, где бывал Ленин, найдут новое применение

Сейчас в здании работает кинотеатр "Художественный" / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре приспособят под современное использование третий этаж здания кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 103. Проект, разработанный ООО «АПП «РаРитет», получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Об этом говорится в документах на сайте УГООКН Самарской области.

Здание на улице Куйбышева является объектом культурного наследия. Оно известно не только как кинотеатр, но еще как дом, где в квартире зубного врача А.А. Канцельсона 1891-1892 гг. бывал вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. Помещениям на третьем этаже здания (№№, 2, 4-10) хотят найти новое применение. Когда стартуют работы, пока неизвестно.

По данным УГООКН Самарской области, кинотеатр «Художественный» построен на месте трех усадеб начала XIX века. Ранее на этом месте стояли деревянный флигель и изба казачки П.А. Косовой. Затем владельцем участка стал купец Е.П. Хренов, который построил во дворе лавку. Затем усадьбу унаследовала его жена — А.С. Хренова. Она возвела двухэтажный и одноэтажный каменные дома. В 1894 году усадьба принадлежала купцу А.Н. Шихобалову.

В начале ХХ века в здании работала гостиница «Центральная» с рестораном братьев Ивановых. Она считалась одной из самых престижных в Самаре. В дальнейшем здание приобрел Н.Д. Щелоков. Он превратил его в меблированный дом «Ницца». В 1909 году на втором этаже заработал синематограф «Художественный Бомонд Иллюзия». Через несколько лет он сменил название на «Художественный электротеатр».

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