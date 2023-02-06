Житель Самары фиктивно зарегистрировал в своем доме 174 иностранцев

В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 37-летний местный житель фиктивно зарегистрировал в своем доме в поселке Зубчаниновка 174 иностранцев.

— Мужчина обвиняется в совершении 49 случаях фиктивной постановки на учет. Своими действиями он создал условия для незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

По версии следствия, это длилось в период с февраля по октябрь 2022 года. Таким образом, в доме самарца якобы оказались граждане республик Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

За оказанные мигрантам услуги мужчина получил денежное вознаграждение в размере 52 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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