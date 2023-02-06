В мэрии Самары обсудили работу универсальных круглогодичных ярмарок

В конце прошлого года количество площадок увеличилось до 43. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре продолжает расти количество универсальных ярмарок. Об этом стало известно по итогам совещания, которое состоялось в мэрии в понедельник, 6 февраля 2023 года.

– На начало прошлого года в городе работало 28 ярмарок на 1 240 торговых мест. К конце года количество ярмарок увеличилось до 43, с общим количеством 1 972 торговых места. Во второй половине 2022 года было создано 15 муниципальных универсальных ярмарок на 732 торговых места, – рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

Летом прошлого года 6 новых ярмарок появились в точках, где раньше велась несанкционированная торговля. Торговые площадки рассчитаны 100 мест.

Отметим, что работа по созданию ярмарок будет продолжена и в 2023 году. В частности, власти планируют создать еще три площадки на 100 мест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.