Сразу девять самарцев поборются за звание «Суперниндзя»

Съемки спортивного шоу проходили в 2022 году в Минеральных Водах / Фото: телеканал СТС

Девять жителей Самарской области поборются за звание «Суперниндзя» и приз в 5 млн рублей. Они примут участие в одноименном спортивном шоу на телеканале СТС, премьера которого намечена на следующий понедельник, 13 февраля 2023 года.

Так, испытать свои силы на самой сложной полосе препятствий в мире решили бизнесмен Сергей Серый, инженер Руслан Гильмутдинов, эковолонтер Юлия Миннахметова, учительница физкультуры Дарья Данилевская, фитнес-тренер Екатерина Степнова, бухгалтер Екатерина Быкова, пчеловод Сергей Дютин, отец-одиночка Алексей Никонов. Также в борьбу вступил участник шоу «Русский ниндзя» Леонид Кодуков.

Съемки шоу с участием самарских атлетов проходили в 2022 году в Минеральных Водах. Им приходилось проходить испытания в холодную и дождливую погоду. Поэтому трассу периодически сушили, а спортсменам выдавали обувь с антискользящим покрытием. Ведущими новой спортивной программы стали видеоблогер Дмитрий Масленников, капитан регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев, а также актриса и певица Валерия Астапова.

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