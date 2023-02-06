Умер легендарный экс-игрок самарского ХК ЦСК ВВС Олег Науменко

Олег Науменко провел за самарских "летчиков" 427 матчей и забил 63 гола / Фото: ХК ЦСК ВВС

В воскресенье, 5 февраля 2023 года, умер известный хоккеист Олег Науменко, который ранее выступал за самарский ХК ЦСК ВВС. Ему было 48 лет. Об этом в соцсетях сообщили представители клуба.

Олег Науменко был воспитанником тольяттинского хоккея. В составе самарских «летчиков» он выступал с 1992 по 2008 год. Отыграл в команде 10 сезонов (с перерывами). На его счету — 427 матчей и 63 гола. В составе ЦСК ВВС дважды становился чемпионом России — 1992/93 и 1993/94.

— Несгибаемый был. Легенда! Из того лучшего состава. Ради таких мастеров было желание ходить на хоккей, — пишут в соцсетях самарцы.

Отметим, Олег Науменко также выступал за «Амур» (Хабаровск), в составе которого стал автором самой первой шайбы в суперлиге в XXI веке; в «Торпедо» (Нижний Новгород), в ХК «Дмитров», «Акроне» (Словения). Был мастером спорта.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Олега Науменко.

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