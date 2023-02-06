В Самарской области инспекторы задержали пьяного водителя без прав

Инспекторы задержали нарушителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском районе Самарской области инспекторы задержали 45-летнего водителя. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По информации ГИБДД по региону, сотрудники дорожно-патрульной службы остановили иномарку для проверки. Оказалось, что автолюбитель не имел при себе водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отделение полиции, а машину отправила на специализированную стоянку.

Помимо этого, правоохранители выяснили, что ранее водителя привлекали к ответственности за подобное нарушение. Теперь в отношении автолюбителя возбуждено уголовное дело. Ему назначили 200 часов обязательных работ и лишение прав на 1 год и 6 месяцев.

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