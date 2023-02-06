Самарские компании представят разработки на Национальной выставке гражданской авиации NAIS

Выставка будет посвящена отечественным технологиям развития и поддержания инфраструктуры гражданской авиации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские компании представят свои разработки в авиаотрасли на Национальной выставке гражданской авиации NAIS 7-8 февраля в Москве. Всего в главном форуме примут участие более сотни компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской, Свердловской, Магаданской, Ростовской, Смоленской и других областей, а также из Китая и Беларуси. В частности, среди участников – холдинг «Аэропорты регионов», в который входит самарский «Курумоч».

Участники представят новейшие разработки и тренды, которые должны способствовать импортонезависимому развития авиационной отрасли.

В 2023 году NAIS пройдет уже в 10й раз. Выставка будет посвящена отечественным технологиям развития и поддержания инфраструктуры гражданской авиации России, а также достижению целей Транспортной стратегии РФ.

- Транспортная стратегия РФ направлена на повышение транспортной доступности территорий, увеличение мобильности населения, объема перевозимых грузов и скорости их доставки,- рассказывают организаторы выставки. - Экономические санкции в отношении авиаотрасли стимулируют развитие в России собственного авиастроения. Поэтому первоочередной задачей становится поиск надежных поставщиков.

На выставке NAIS аэропорты, авиаперевозчики и авиапромышленные предприятия смогут встретиться с регуляторами отрасли, а также пообщаться с компаниями-производителями, которые смогут стать базой для импортонезависимого развития отрасли.

Посещение выставки бесплатно, необходима предварительная регистрация по ссылке