Губернатор Самарской области дал поручения по развитию пассажирских перевозок

На встрече обсудили работу пассажирского транспорта. Фото: пресс-служба правительства Самарской области.

В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров обсудил вопросы работы пассажирского транспорта и обновление парка предприятий отрасли. В регионе прошло оперативное совещание с руководителями министерств, ведомств и главами муниципальных образований.

За последние два месяца жители направили 413 сообщений о неудовлетворительной работе общественного транспорта. Чаще всего граждане жаловались на график движения. Одно из предостережений с требованием привести график в норму отправили перевозчику маршрутов №429 и №492. Губернатор поручил ускорить процесс выделения бюджета на субсидии маршрутов, чтобы скорректировать время перевозок. Также глава региона обсудил возможность размещения торговых точек у остановок транспорта, чтобы горожане могли купить чай или кофе.

Помимо этого, на совещании подняли вопрос обновления пассажирского транспорта. Средства направят на приобретения новых транспортных средств. Уже в этом году в Самару привезут 12 трамвайных вагонов, а также 58 автобусов для Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Кинеля, Отрадного, Похвистнева и Похвистневского района.

- Спасибо коллегам на федеральном уровне, которые нас слышат, понимают и помогают, мы мобилизуем ресурсы регионального бюджета. Если вы будет снижать свои усилия, мы не справимся с задачей. Мы определились, что общественные перевозки – это проблема сегодняшнего дня, значит, ее нужно сообща решить, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

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