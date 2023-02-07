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НовостиОбщество7 февраля 2023 6:22

12 трамвайных вагонов и 50 автобусов доставят в Самару в 2023 году

Новый транспорт направят на самые напряженные маршруты
Анастасия ФИЛАТОВА
Трамваи белорусского производства прибудут в Самару до 1 июля 2023 года

Трамваи белорусского производства прибудут в Самару до 1 июля 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2023 году обновят парк общественного транспорта. В регион должны поступить новые трамваи и автобусы. Об этом стало известно в понедельник, 6 февраля 2023 года, на совещании в облправительстве.

Так, в этом году ожидается поставка 58 автобусов МАЗ и ПАЗ для Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Кинеля, Отрадного, Похвистнева и Похвистневского района. Также власти региона планируют получить инфраструктурный бюджетный кредит в 2 млрд рублей на приобретение 34 трамвайных вагонов. По словам главы Минтранса Самарской области Ивана Пивкина, заявка предварительно одобрена.

Мэр Самары Елена Лапушкина, в свою очередь, отметила, что до 1 июля 2023 года в город прибудут 12 новых трамвайных вагонов. Они будут белорусского производства. Их направят на самые напряженные маршруты. Также планируется обновить имеющиеся трамвайные вагоны. Кроме того, в первом полугодии 2023-го мэрия намерена закупить в лизинг не менее 50 автобусов.

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