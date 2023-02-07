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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 6:40

В Самаре бомж избил женщину и едва не сломал ей нос

Конфликт произошел в ночное время в старом городе
Анастасия ФИЛАТОВА
Росгвардейцы задержали обидчика самарчанки и передали сотрудникам полиции

Росгвардейцы задержали обидчика самарчанки и передали сотрудникам полиции

Фото: Предоставлено пресс-группой управления Росгвардии по Самарской области

Поздней ночью на улице Льва Толстого в Самаре произошло ЧП. Там неизвестный набросился на 54-летнюю женщину и избил ее. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

На место происшествия выехал экипаж вневедомственной охраны, который патрулировал Самарский район. Когда правоохранители прибыли по адресу, к ним за помощью обратилась женщина. Она рассказала, что у нее произошел конфликт с неизвестным. Мужчина избил ее и едва не сломал нос.

Пострадавшая описала обидчика, и росгвардейцы отправились его искать. Вскоре они заметили похожего по описанию мужчину и задержали его. Злоумышленником оказался 48-летний мужчина без определенного места жительства. Ранее он был судим.

Сотрудники Росгвардии передали его коллегам из полиции. Сотрудники ОВД возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Максимальное наказание, которое может ему грозить, - до 2 лет лишения свободы.

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