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НовостиОбщество7 февраля 2023 8:38

В Самаре 10 февраля 2023 года ограничат движение транспорта на ул. Пионерской

Изменения вводятся в связи с Днем памяти сотрудников ГУ МВД по Самарской области
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Проезд будет запрещен в течение четырех часов

Проезд будет запрещен в течение четырех часов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 10 февраля 2023 года, в Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Пионерской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Проезд будет запрещен в связи с проведением Дня памяти сотрудников ГУ МВД по Самарской области, – пояснили в мэрии.

Ограничения введут на участке от улицы Куйбышева до улицы Степана Разина. Они будут действовать с 8:00 до 12:00. Кроме того, на этом же участке запретят остановку и стоянку транспорта. Запрет продлится с 20:00 9 февраля до 12:00 10 февраля 2023 года.

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

Отмечается, что ограничения не распространяются на общественный транспорт, машины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

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