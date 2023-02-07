В Самаре 10 февраля 2023 года ограничат движение транспорта на ул. Пионерской

Проезд будет запрещен в течение четырех часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 10 февраля 2023 года, в Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Пионерской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Проезд будет запрещен в связи с проведением Дня памяти сотрудников ГУ МВД по Самарской области, – пояснили в мэрии.

Ограничения введут на участке от улицы Куйбышева до улицы Степана Разина. Они будут действовать с 8:00 до 12:00. Кроме того, на этом же участке запретят остановку и стоянку транспорта. Запрет продлится с 20:00 9 февраля до 12:00 10 февраля 2023 года.

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

Отмечается, что ограничения не распространяются на общественный транспорт, машины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.