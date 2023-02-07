В Самаре пенсионерка попала под колеса «Мазды» 6 февраля 2023 года

Пострадавшую госпитализировали с места ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 6 февраля 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием пешехода. Пожилая женщина попала под колеса иномарки. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 11:42 на улице Запорожской. 56-летняя женщина на «Mazda CX-5» ехала со стороны улицы Дыбенко в направлении Промышленности. Напротив дома №155 по улице Гагарина она начала поворачивать налево. В этот момент на дорогу вышла 68-летняя женщина. В результате иномарка сбила пенсионерку.

– Пострадавшая переходила проезжую часть в запрещенном для перехода месте в зоне видимости подземного пешеходного перехода. Ее госпитализировали, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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