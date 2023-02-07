Коронавирус диагностировали 463 жителям Самарской области 7 февраля 2023 года

Общее число случаев заражения КВИ в регионе приближается к 500 тысячам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Если в конце января за сутки выявляли меньше 300 больных, то по данным на вторник, 7 февраля 2023 года, суточный прирост инфицированных составил 463 человека. Общее число случаев заражения достигло 499 459, сообщает оперштаб.

Выросло и количество госпитализаций. За минувшие в сутки на больничные койки отправили 46 пациентов. Днем ранее — всего 10 человек. Есть и хорошие новости: выздоровели и закончили лечение еще 148 жителей региона. За все время победить коронавирус смогли 487 143 человека.

Статистика смертельных случаев не изменилась. За прошедший день ни один ковид-больный не умер. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 8 222 случая летального исхода.

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