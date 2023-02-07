В Самарской области обнаружили 95 случаев гриппа в феврале 2023 года

В основном гриппом болеют жители в возрасте 15 лет и старше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшую неделю выросла заболеваемость гриппом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– За пятую неделю 2023 года в регионе зафиксировано 95 случаев гриппа. На предыдущей неделе этот показатель был равен 85. Таким образом, рост заболеваемости составил 11,8%, – пояснили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Рост заболеваемости отметился в возрастной группе 15 лет и старше. Он составил 25,4%. Дети в возрасте от 7 до 14 лет, напротив, стали болеть реже. Заболеваемость гриппом снизилась на 41,7%.

Что касается самых юных жителей Самарской области, заболеваемость в их возрастных группах осталась на прежнем уровне. Так, за прошедшую неделю заболели 8 малышей в возрасте от 0 до 2 лет, а также 6 детей в возрасте от 3 до 6 лет.

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