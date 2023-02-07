В Самаре на круглом столе обсудили роль женщин в науке

Участники круглого стола развеяли стереотипы о женщинах в науке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 7 февраля 2023 года, в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда» в Самаре прошел круглый стол на тему «Женщины в науке: миф или реальность». Мероприятие было посвящено Международному дню женщин и девочек в науке, который отмечается по всему миру 11 февраля.

В круглом столе приняли участие ученые из самарских вузов Татьяна Моисеева, Кристина Кузьмина, Татьяна Борисова, Надежда Развейкина, студентка-пятикурсница Алина Омелькович, директор Самарского центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов, начальник производственной лаборатории филиала «Балтика-Самара» Алла Мурашкина.

Участники мероприятия обсудили, имеет ли значение гендерный принцип в современном научном сообществе, как привлекают женщин и девушек в науку, что важно для поддержки занятий научной деятельностью. Также на круглом столе затронули темы: прикладное значение науки и роль научных разработок в современном производстве.

В результате дискуссии, длившейся более часа, были развеяны сложившиеся гендерные стереотипы и обозначено современное состояние дел в академической науке и ее практическом применении в производственной отрасли.

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