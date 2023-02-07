Жительницы Самары приняли участие в акции «Тепло для солдат»

Рукодельницы связали носки для военнослужащих. Фото: администрация Красноглинского района

В Красноглинском районе Самары местные жительницы приняли участие в акции «Тепло для солдат». Женщины собрались и связали больше сотни пар теплых носков.

По информации городской администрации, рукодельницы вяжут под девизом «Мы сможем помочь!». Жительницы поселка Береза заботливыми руками уже связали 117 пар теплых носков для военнослужащих. Каждый желающий сможет принять участие в совместном вязании.

Добровольцев приглашают в детскую библиотеку №26, по адресу: поселок Береза, квартал 4, дом 4. Также рукодельницы могут принести уже готовые изделия для отправки солдатам, находящимся в зоне СВО.

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