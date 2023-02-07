В Самарской области из-за ошибки к ответственности привлекли невиновного однофамильца

Акт находится на рассмотрении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области из-за ошибки к ответственности хотели привлечь невиновного жителя. Горожанин имел идентичные данные с должником.

По информации прокуратуры Самарской области, в отделение судебных приставов поступила информация о задолженности. В городе обнаружили однофамильца со схожими данными неплательщика. Из-за ошибки заявителя чуть не привлекли к ответственности. Права горожанина были нарушены.

Сотрудники ведомства внесли представление на имя руководителя ГУФССП России по региону. Акт находится в стадии рассмотрения.

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