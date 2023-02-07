Губернатор Самарской области провел совещание по развитию региональной системы здравоохранения

Ключи от 21 автомобиля «Лада Гранта» передали главврачам областных больниц/ Фото: Андрей Савельев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание, на котором обсудили развитие региональной системы здравоохранения. Ключевыми вопросами стали реализация нацпроектов и программа модернизация первичного звена отрасли.

Глава региона сообщил, что за последние 5 лет в губернии провели серьезную работы, чтобы создать комфортные условия оказания медпомощи, повысить доступность и укрепить материально-техническую базу. В регионе продолжают реализацию нацпроектов, благодаря которым появилось 115 новых объектов здравоохранения, а также были проведены работы по капитальному ремонту более 200 объектов. Помимо этого, в прошлом году опыт региона по привлечению кадров в программу «Земский доктор» отметили на федеральном уровне как лучшую практику.

- Проведено полное обновление автомобильного парка скорой медицинской помощи, значительное укрепление автопарка первичного звена здравоохранения, колоссальная модернизация медицинского оборудования, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В этом году запланировали увеличить объемы лекарственного обеспечения онкологических пациентов, продолжить оснащение первичного звена, расширить и усовершенствовать методы лабораторной диагностики и повысить компетенцию медиков. Также медучреждения региона пополнились новыми машинами для оказания неотложной помощи. Перед началом встречи ключи от 21 автомобиля «Лада Гранта» передали главврачам областных больниц.

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