Самарский аграрный университет официально возглавил Сергей Машков

Сергей Машков преподает в вузе уже 14 лет / Фото: www.ssaa.ru

В Самарском государственном аграрном университете назначили нового ректора. Во вторник, 7 февраля 2023 года, вуз официально возглавил Сергей Машков. Ранее он трудился на этой должности с приставкой «врио».

- Согласно приказу министерства сельского хозяйства РФ от 7 февраля 2023 года Сергей Машков назначен на должность Самарского ГАУ. Основание: трудовой договор, заявление Сергея Машкова и согласование полпреда президента РФ в ПВО Игоря Комарова, - говорится в сообщении на сайте вуза.

Напомним, ранее пост ректора аграрного университета занимал Александр Петров. Он умер после продолжительной болезни в марте 2020 года. После него пост главы вуза временно занял Игорь Гужин. В ноябре его сменил Сергей Машков. С тех пор он работал в статусе врио ректора.

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