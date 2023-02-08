Самарский врач назвал ранние симптомы рака полости рта

Врач призвал самарцев регулярно проходить профосмотры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челюстно-лицевой хирург Самарского областного клинического онкодиспансера Алексей Габриелян рассказал, как выявить опухоль полости рта на ранней стадии.

– Если есть такие симптомы, как дискомфорт, боль в горле, осиплость, выделение из носа, а также незаживающие язвы и образования, необходимо своевременно обратиться к врачу, чтобы исключить онкологические заболевания, – отметил специалист.

По словам Алексея Габриеляна, ежегодно опухоль полости рта диагностируют в среднем у 200 жителей региона. Причем более половины случаев – в запущенной стадии. Поэтому врач призвал самарцев регулярно проходить профосмотры для ранней диагностики рака. Также он напомнил о бережном отношении к своему здоровью. Стоит исключить факторы риска – алкоголь и курение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.