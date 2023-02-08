Самарская область вошла в топ-10 регионов по поддержке предпринимателей-экспортеров

В регионе оказывают всестороннюю поддержку представителям малого и среднего бизнеса / Фото: mybiz63.ru

Самарская область вновь вошла в первую десятку регионов России по поддержке малого и среднего бизнеса при выходе на внешние рынки. Губерния заняла 8 место в рейтинге, подготовленном Российским экспортным центром.

– Наш регион снова подтвердил высокий уровень взаимодействия с малым и средним бизнесом, ориентированным на экспорт. И мы благодарны федеральным коллегам за высокую оценку. Несмотря на внешние сложности, общий объем поддержанного экспорта Самарской области в 2022 году превысил 2,8 млрд рублей, – сказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Напомним, в Самарской области создан и работает региональный центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Он помогает предпринимателям, которые только планируют выход на внешние рынки, и уже опытным экспортерам. ЦПЭ предоставляет различные услуги (бесплатно или на условиях софинансирования) – от подбора наиболее подходящей страны до поиска зарубежного партнера. Также предприниматели могут подать заявку на федеральные меры поддержки. Подробнее узнать об этом можно на сайте mybiz63.ru и в региональном центре «Мой бизнес» (ул. Молодогвардейская, 211, 2 этаж, офис 211).

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