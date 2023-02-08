В Самаре щепу от переработки новогодних елок передали в конный клуб

Щепа помогает сформировать подстилки. Фото: "ЭкоСтройРесурс"

В Самаре специалисты доставили партию хвойного сырья в конный клуб. Переработанная от новогодних елок щепа помогает сформировать подстилки для животных.

По информации «ЭкоСтройРесурс», щепу передали в конный клуб «Буденовец», где заботливо содержат пони и лошадей. Руководитель клуба Андрей Киселев отмечает, что часть поголовья находится за городом. Для всех лошадей необходимы постоянные поставки щепы, которую используют в качестве основной подстилки. После использования щепу отправляют на агропромышленный комплекс региона, где сырье служит в третий раз. Сотрудники клуба удивились поддержке и поблагодарили за помощь.

Компания «ЭкоСтройРесурс»уже четвертый год проводит акцию по переработке. За все время специалистам удалось переработать более 6000 хвойных деревьев.

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