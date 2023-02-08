Участок под очередную высотку продают на 5-й просеке в Самаре

На продажу выставили территорию около школы № 26 и сквера "Леснуха" / Фото: www.roseltorg.ru

В Октябрьском районе Самары выставили на продажу земельный участок площадью 10 тысяч кв. м. Он находится на 5-й просеке. Собственник территории – ООО «Волго-Камская транспортная компания». Информация об этом размещена на сайте «Росэлторг».

Площадка, которую хотят продать, расположена в квадрате между школой № 26, гаражным кооперативом, лицеем «Спутник» и сквером «Леснуха». Разрешенное использование участка – многоэтажная жилая застройка. Начальная цена лота – 65 млн рублей. Минимальная сумма, за которую собственник готов продать землю, – 39 млн рублей. Итоги электронного аукциона подведут в начале марта 2023 года.

Согласно приложенной документации, на участке планируется возвести 4-секционный дом переменной этажности (5-9). ЖК будет рассчитан на 326 жителей или 154 квартиры. Также проект предполагает обустройство детской площадки, зоны отдыха для взрослых и площадки для занятий физкультурой.

Генплан территории под новый ЖК / Фото: www.roseltorg.ru

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