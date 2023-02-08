В Самарской области мужчина на скорости врезался в столб

Автолюбитель нарушил правила движения. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области мужчина нарушил правила дорожного движения. Автолюбитель на скорости врезался в столб.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель легкового автомобиля «KIA Rio» ехал по улице Новозаводской в Центральном районе. Во время движения водитель нарушил правила расположения транспорта и на скорости «влетел» в металлический столб.

С места происшествия пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Ему назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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