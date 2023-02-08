Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 10:40

Число рейсов сократили на маршруте № 395 в Самаре

Интервал движения между автобусами возрос до 90 минут
Анастасия ФИЛАТОВА
Сокращение числа рейсов на маршруте объяснили снижением пассажиропотока

Сокращение числа рейсов на маршруте объяснили снижением пассажиропотока

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на работу коммерческого автобуса № 395 «6-й причал – п. Петра Дубрава». По словам горожан, в последнее время дождаться его на остановке стало очень сложно. В итоге людям приходится выбирать другой маршрут и ехать до места назначения с пересадкой.

– Маршрутка № 395, на которой можно было доехать с Ново-Садовой до Кошелева, видимо, вообще исчезла или ходит очень редко. В прошлый раз больше часа ждали, пришлось ехать с пересадкой, – возмутились в соцсетях горожане.

Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта и автодорог Самарской области. Представители ведомства сообщили, что в последнее время пассажиропоток на маршруте № 395 снизился. Из-за этого перевозчик решил увеличить интервал движения между автобусами. Сейчас он составляет 90 минут. Самарцы попросили чиновников решить проблему. Ожидание автобуса по 1,5 часа – это очень долго, особенно в зимнее время.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.