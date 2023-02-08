Число рейсов сократили на маршруте № 395 в Самаре

Сокращение числа рейсов на маршруте объяснили снижением пассажиропотока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на работу коммерческого автобуса № 395 «6-й причал – п. Петра Дубрава». По словам горожан, в последнее время дождаться его на остановке стало очень сложно. В итоге людям приходится выбирать другой маршрут и ехать до места назначения с пересадкой.

– Маршрутка № 395, на которой можно было доехать с Ново-Садовой до Кошелева, видимо, вообще исчезла или ходит очень редко. В прошлый раз больше часа ждали, пришлось ехать с пересадкой, – возмутились в соцсетях горожане.

Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта и автодорог Самарской области. Представители ведомства сообщили, что в последнее время пассажиропоток на маршруте № 395 снизился. Из-за этого перевозчик решил увеличить интервал движения между автобусами. Сейчас он составляет 90 минут. Самарцы попросили чиновников решить проблему. Ожидание автобуса по 1,5 часа – это очень долго, особенно в зимнее время.

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