В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Пхукета в Москву

Самолет экстренно сел в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском аэропорту экстренно приземлился самолет, следовавший из Таиланда в начале февраля 2023 года. Воздушное судно направлялось в Москву.

По информации сервиса отслеживания, судно вылетело вечером из Пхукета. Во время полета из-за непредвиденной ситуации самолет экстренно сел в самарском аэропорту Курумоч. После непродолжительной остановки, воздушное судно вновь вернулось на маршрут. Пассажиры уже прибыли в Москву.

О причинах посадки пока неизвестно. Задержка из-за приземления составила около 2 часов.

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