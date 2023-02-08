Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 11:14

В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Пхукета в Москву

О причинах пока неизвестно
Алена ПРОВКИНА
Самолет экстренно сел в Самаре

Самолет экстренно сел в Самаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском аэропорту экстренно приземлился самолет, следовавший из Таиланда в начале февраля 2023 года. Воздушное судно направлялось в Москву.

По информации сервиса отслеживания, судно вылетело вечером из Пхукета. Во время полета из-за непредвиденной ситуации самолет экстренно сел в самарском аэропорту Курумоч. После непродолжительной остановки, воздушное судно вновь вернулось на маршрут. Пассажиры уже прибыли в Москву.

О причинах посадки пока неизвестно. Задержка из-за приземления составила около 2 часов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.