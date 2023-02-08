В Самаре ушел из жизни анестезиолог-реаниматолог Михаил Гречищев

Михаил Гречищев работал в клинике «Медград». Фото: vk.com/medguard

В Самаре не стало известного врача-анестезиолога Михаила Гречищева. Врач ушел из жизни в ночь с 6 на 7 февраля 2023 года. Об этом сообщили его коллеги.

– В ночь на 7 февраля не стало нашего коллеги и товарища. Врача, который предпринимал все от себя зависящее, чтобы операции и диагностические процедуры под наркозом проходили штатно, а роды – безболезненно. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами, – сообщили в клинике «Медград».

Михаил Гречищев окончил Самарский государственный медицинский университет. Он отдал более 30 лет любимому делу. В должности анестезиолога-реаниматолога специалист работал с 1986 года. Коллеги и пациенты вспоминают его как добродушного и отзывчивого человека, прекрасного врача, который всегда был готов прийти на помощь.

– В моей жизни было много операций, в том числе – с Михаилом Юрьевичем. И только с ним я чувствовала себя спокойно. Спасибо ему за все, – поделилась одна из пациенток «Медграда».

«КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Михаила Гречищева .

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