Бывший главный тренер "Крыльев Советов" сменит Химки на Бельгию

Франк Веркаутерен возвращается в Бельгию. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен получил у себя на родине должность спортивного директора бельгийской футбольной ассоциации. Это совпало по времени с назначением на пост главного тренера бельгийской сборной Доменико Тедеско, прежде возглавлявшего московский "Спартак".

Франк Веркаутерен был главным тренером самарских "Крыльев Советов" с 2014 по 2016 год. Под его руководством "Крылья" за один сезон решили задачу выхода из ФНЛ в РПЛ. В большинстве матчей он использовал супероборонительную схему 5-4-1. С бельгийцем по тактическим вопросам консультировался во время своей работы в сборной России Станислав Черчесов.

В России Веркаутерен обрел новую семью, но после ухода из "Крыльев" работал в Бельгии и Саудовской Аравии. В декабре 2022 года 66-летний специалист жил в подмосковных Химках, ожидая предложений о трудоустройстве. Теперь он вновь возвращается на родину.