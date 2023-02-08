Военнослужащие смогут быстрее оформлять билеты на поезда на вокзале в Самаре

Новую услугу реализовали в рамках системы управления электронной очередью / Фото: t.me/kbsh_news

Военнослужащие смогут быстрее оформлять билеты по ВПД для проезда к местам службы, на реабилитацию после госпиталя или в отпуск. Процедура приоритетного обслуживания стала доступна в кассах 57 крупнейших вокзалов России, в том числе в Самаре. Это совместная разработка РЖД и Минобороны РФ.

- Реализовать сервис позволила система управления электронной очередью в кассовых залах на вокзалах. Военнослужащим нужно будет подойти к электронному терминалу и выбрать услугу «Оформление по воинским перевозочным документам», - сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Вскоре должен появиться вызов в кассовое окно. Там кассир оформит безденежный билет в обмен на ВПД. Все этого займет несколько минут. Помимо Самары, военнослужащие смогут оформить билеты на поезд в приоритетном порядке на вокзалах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Пензе, Ульяновске, Уфе, Адлере и т.д.

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