Назван самый популярный мессенджер в самарских селах

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В январе жители небольших населенных пунктов губернии звонили через мессенджеры на треть чаще, чем годом ранее. А суммарный интернет-трафик селян в сервисах для обмена сообщениями увеличился в 2 раза. Обезличенными данными поделились эксперты МегаФона.

Вне городов абоненты больше времени проводят в Telegram — 74% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности — WhatsApp. Тем не менее, для аудио- и видеозвонков WhatsApp выбирают в 8 раз чаще, а в Telegram предпочитают читать новости и обмениваться медиаконтентом.

При этом число традиционных голосовых вызовов осталось на уровне прошлого года, незначительно снизилась их длительность. Ежедневно в сети оператора в малых поселениях проговаривают порядка 11 млн минут. Свыше 53% звонков совершают с использованием технологии VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и возможность использования интернета во время разговора.

Большинство вызовов проходит в пределах России, а в зарубежные страны самарцы чаще всего звонят собеседникам из Казахстана, Белоруссии, Турции и Абхазии.

«Непрерывная работа над скоростью мобильного интернета — требование времени. За первый месяц года нам удалось увеличить пропускную способность оборудования в 23 населенных пунктах численностью от 250 человек. Благодаря проведенному рефармингу — переводу частот, задействованных в сетях связи 3G, в современный стандарт LTE, мы также нарастили скорость в поселках Богусский, Висла, Кутузовский, в селах Гвардейцы, Зубовка и других», — рассказал директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.