Шеф-редактор «Комсомолки» представит в Самаре книгу о первопроходцах Дальнего Востока

Шеф-редактор "Комсомолки" Евгений Сазонов представит в Самаре свою книгу о первопроходцах Дальнего Востока

Шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов примет участие в «Самарской книжной ярмарке». На встрече с читателями известный журналист и путешественник представит свою книгу «Первопроходцы Дальнего Востока», посвященную историям казаков, офицеров и географов, благодаря которым огромный регион стал частью России.

Самое масштабное литературное событие Самары - первая международная специализированная выставка «Самарская книжная ярмарка» - пройдет с 9 по 12 февраля в «Экспо-Волге». Горожан ждут четыре дня интеллекта, творчества, позитива, качественной литературы, разноформатных мероприятий, новых знакомств и, конечно, эстетическое удовольствие от просмотра спектаклей, концертов и общения с любимыми поэтами и писателями. На выставке будет представлена литература ведущих издательств (г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Волгоград, г.Казань, г.Саратов, г.Самара), издания ВУЗов и учреждений дополнительного образования; экспонаты музеев, экспозиция ведущих библиотек города. На выставке можно будет приобрести литературу по издательским ценам, сделать интересные фото, принять участие в литературном квизе и квесте и посмотреть театрализованные представления.

Подробности можно узнать в группе ярмарки ВКонтакте.

КОНКРЕТНО

Встреча с Евгением Сазоновым пройдет 10 февраля с 12.00 до 13.00 на выставке «Самарская книжная ярмарка» в ВК «Экспо-Волга» на главной сцене.