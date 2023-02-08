Новый профессиональный праздник может появиться в России

Ввести новую праздничную дату предложил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России 1 февраля предложили официально признать Днем работника лифтового оборудования. Инициатива о введении новой праздничной даты принадлежит депутату Госдумы РФ Сергею Колунову.

По словам парламентария, сфера лифтового хозяйства масштабна. В этой отрасли заняты более 150 тысяч человек. Речь идет о тех, кто производит лифты, монтирует и эксплуатирует их. Сергей Колунов считает, что эти люди заслуживают профессионального праздника.

Дата выбрана не случайно – 1 февраля 1949 года было принято постановление Совета министров СССР «Об организации производства лифтов». Именно этот документ положил начало масштабному развитию лифтового хозяйства в стране.

Инициативу рассмотрели на заседании комитета по строительству и ЖКХ. Депутаты одобрили ее, пишет ФАН. Теперь предложение о закреплении Дня лифтовика в качестве официального праздника планируют направить в Минпромторг России.

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