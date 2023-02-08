Самарские активисты подарили одежду детям-сиротам из Луганска

Дети не первый раз получают приятные подарки от самарцев. Фото: Народный фронт Самарской области

Самарские активисты вновь отправились в Луганск, чтобы вручить подарки местным детям-сиротам. На этот раз представители Президентского движения привезли ребятам одежду. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

– Дети нас встречают, как родных. Это счастье – видеть на их лицах улыбку, – поделилась член регионального штаба Народного фронта и гендиректор «ГринФинанс» Наталья Абдулаева.

Ребята получили спортивные костюмы, брюки, футболки. И все – под размер каждого ребенка. Такие подарки дети Луганска получают не первый раз. Самарцы уже посещали ребят перед Новым годом и привозили ноутбуки, планшеты, телевизоры, постельное белье, сладкие подарки.

– Это дорогого стоит. Дети счастливы и каждый раз очень ждут «волшебников» из Народного фронта, – отметила член центрального штаба, руководитель исполкома ЛНР Анна Еременко.

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