Самарские активисты подарили одежду детям-сиротам из Луганска

Дети не первый раз получают приятные подарки от самарцев. Фото: Народный фронт Самарской области
Самарские активисты вновь отправились в Луганск, чтобы вручить подарки местным детям-сиротам. На этот раз представители Президентского движения привезли ребятам одежду. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.
– Дети нас встречают, как родных. Это счастье – видеть на их лицах улыбку, – поделилась член регионального штаба Народного фронта и гендиректор «ГринФинанс» Наталья Абдулаева.
Ребята получили спортивные костюмы, брюки, футболки. И все – под размер каждого ребенка. Такие подарки дети Луганска получают не первый раз. Самарцы уже посещали ребят перед Новым годом и привозили ноутбуки, планшеты, телевизоры, постельное белье, сладкие подарки.
– Это дорогого стоит. Дети счастливы и каждый раз очень ждут «волшебников» из Народного фронта, – отметила член центрального штаба, руководитель исполкома ЛНР Анна Еременко.
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