В Самаре жителям МКД сменили управляющую компанию при помощи поддельных документов

В дело вмешались представители прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура региона заинтересовалась историей, которая произошла в одном из самарских МКД. В доме сменилась управляющая компания, однако, как выяснилось позднее, незаконно. Смена произошла при помощи поддельных документов.

Как сообщили в региональной прокуратуре, под пристальное внимание попал дом №199 на Московском шоссе в Самаре. Проверка показала, что 20 сентября 2022 года его управляющей компанией была назначена УК ЖК «Московское шоссе 199». Основанием для заключения договора послужил протокол общего собрания собственников жилья. Но документ оказался подделкой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка документов». Сейчас ведется расследование.

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