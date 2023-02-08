Жителя Новокуйбышевска наказали за оскорбление посетительницы фитнес-центра

Грубияну придется заплатить штраф в 1 тысячу рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске привлекли к ответственности 32-летнего сотрудника ремонтно-строительной компании. Его наказали рублем за оскорбление 33-летней посетительницы фитнес-центра. Об этом сообщает городская прокуратура.

Все случилось в октябре 2022 года. Мужчина повздорил с женщиной, которая пришла позаниматься в спортивный клуб. Житель Новокуйбышевска стал оскорблять ее. В выражениях он не стеснялся. Своими словами он унизил честь и достоинство посетительницы фитнес-центра.

В отношении мужчины возбудили административное дело по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в тысячу рублей. Пока решение не вступило в законную силу.

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